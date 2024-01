Initiation JDR Donjons et Dragon 176 Place mirabeau Pertuis, samedi 20 janvier 2024.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 13:30:00

fin : 2024-01-20

Venez vous initier au Jeu de Rôle « Donjons et Dragons » 5ème édition.

Salut à tous !



Parkage Pertuis vous propose de vivre une aventure palpitante au sein d’un univers fantastique peuplé d’elfes, de nains, d’humains et bien d’autres créatures.



Votre groupe d’aventurier arrive dans la petite ville minière de Phandaline dans la région de la côte des Epées pensant se reposer avant de reprendre leur voyage vers Padhiver mais Cryovain le jeune dragon blanc qui a élu domicile non loin de là, au sommet du Pic de la Flèche de givre, va venir bousculer vos plans !



Cette séance d’initiation comprend un briefing d’environ 30min avec présentation des règles, de l’univers et des personnages jouables ainsi qu’une aventure d’initiation d’environ 4h.



En espérant vous voir nombreux, si vous avez des questions l’équipe de la boutique se fera une joie de vous répondre !

176 Place mirabeau Boutique Parkage

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



