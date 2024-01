Initiation Jeu de Rôle 176 Place mirabeau Pertuis, samedi 13 janvier 2024.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 13:30:00

fin : 2024-01-13

Parkage Pertuis vous propose de venir tester en avant-première un nouveau jeu de rôle inédit qui sera présenté par son créateur !

Cette session vous seras proposé par son créateur !



« Vous êtes un groupe d’aventurier ayant voulu partir explorer les mers de ce monde fantastique aussi dangereux que merveilleux. Vous arrivez sur l’Archipel de l’Eveil à but d’enquêter sur la disparition de tout un corps d’élite.

Défis, combats, exploration, trésors et histoire vous y attendront !



Cette séance d’initiation comprend un briefing d’environ 30min avec présentation des règles, de l’univers et des personnages jouables ainsi qu’une aventure d’initiation d’environ 4h.



En espérant vous voir nombreux, si vous avez des questions l’équipe de la boutique se fera une joie de vous répondre !

176 Place mirabeau Boutique Parkage

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



