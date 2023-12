Cet évènement est passé Soirée Jeux : Challengers Beach Cup! 176 Place mirabeau Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 19:30:00

fin : 2023-12-22 Venez découvrir le jeu « Challengers Beach Cup », un jeu interactif de deck building avec un mode de jeu de tournoi original pour 1 à 8 joueurs..

Salut à tous !

Vous vous affrontez en duel sur 7 manches différentes.

À chaque tour, chaque joueur améliore son deck avec de nouveaux personnages et affronte de nouveaux adversaires.

Ne vous inquiétez pas un membre de notre équipe sera présent pour l’explication des règles et le lancement de la partie !



Le prix de 3€ pour l’évènement comprend une boisson soft sur place.

Si 8 joueurs une boite du jeu sera mise en jeu pour l’occasion !



Si vous avez des questions l’équipe de la boutique se fera une joie de vous répondre ! EUR.

176 Place mirabeau Boutique Parkage

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

