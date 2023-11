Stage d’herboristerie méditative 176 Impasse des Roches Saint-Géry, 5 novembre 2023, Saint-Géry.

Saint-Géry,Dordogne

Stage d’herboristerie méditative : une journée d’immersion autour des plantes et de la méditation.

Une journée pleine d’expériences autour de différentes façon de méditer, différentes plantes à découvrir, récolter une plante et la transformer.

Maud Rebière, paysanne herboriste, vous accompagnera autour des plantes lors d’une promenade bucolique et la récolte et la transformation en une préparation surprise pour prendre soin de votre santé.

Chrystel Proust, psychanalyste, vous accompagnera sur les temps de méditation pour une plongée profonde dans votre corps et une mise en éveil de vos sens.

Vous repartirez avec toutes vos réalisations.

Tarif : 60€/pers.

Pique-nique tiré du sac ou réservation d’un repas « local et fait maison » à 12€.

Contacts et réservations :

Maud : 06 47 63 30 59

Chrystel : 06 82 90 41 97.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00.

176 Impasse des Roches

Saint-Géry 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Meditative herbalism workshop: a day of immersion in plants and meditation.

A day full of experiences around different ways of meditating, different plants to discover, harvesting a plant and transforming it.

Maud Rebière, country herbalist, will accompany you on a bucolic walk around plants, harvesting them and transforming them into a surprise preparation to care for your health.

Chrystel Proust, a psychoanalyst, will accompany you on meditation sessions for a deep dive into your body and an awakening of your senses.

You’ll leave with all your creations.

Price: 60€/person.

Packed picnic or reservation for a « local and homemade » meal at 12?

Contacts and reservations :

Maud : 06 47 63 30 59

Chrystel : 06 82 90 41 97

Curso de herboristería meditativa: una jornada de inmersión en las plantas y la meditación.

Un día lleno de experimentos sobre diferentes formas de meditar, descubriendo diferentes plantas, cosechando una planta y transformándola.

Maud Rebière, herborista rural, le acompañará en un paseo bucólico alrededor de las plantas, cosechándolas y transformándolas en un preparado sorpresa para cuidar de su salud.

Chrystel Proust, psicoanalista, le acompañará en sesiones de meditación, llevándole a lo más profundo de su cuerpo y despertando sus sentidos.

Se irá a casa con todas sus creaciones.

Precio: 60 euros/persona.

Picnic para llevar o reserva de comida casera local a 12 euros.

Contactos y reservas :

Maud: 06 47 63 30 59

Chrystel: 06 82 90 41 97

Praktikum in meditativer Kräuterkunde: Ein Tag des Eintauchens in die Welt der Pflanzen und der Meditation.

Ein Tag voller Erfahrungen rund um verschiedene Arten der Meditation, verschiedene Pflanzen zu entdecken, eine Pflanze zu ernten und sie zu verarbeiten.

Maud Rebière, eine Kräuterbäuerin, begleitet Sie auf einem Spaziergang durch die Natur, erntet und verarbeitet die Pflanzen zu einem Überraschungspräparat, mit dem Sie sich um Ihre Gesundheit kümmern können.

Chrystel Proust, Psychoanalytikerin, begleitet Sie während der Meditation, um tief in Ihren Körper einzutauchen und Ihre Sinne zu wecken.

Sie werden mit all Ihren Errungenschaften nach Hause gehen.

Preis: 60 Euro/Person.

Picknick aus dem Rucksack oder Reservierung einer lokalen und hausgemachten Mahlzeit für 12?

Kontakt und Reservierungen:

Maud: 06 47 63 30 59

Chrystel: 06 82 90 41 97

