8e édition des Nuits de la lecture 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, samedi 20 janvier 2024.

Trouville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

La 8e édition des Nuits de la lecture se déroulera le 20 janvier prochain ! La thématique proposée par le Centre national du livre est celle du « corps », une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Mais ce thème n’invite pas seulement à rechercher comment les auteurs et les autrices ont appréhendé, dans leurs œuvres, le motif du « corps sportif ».

Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions. Le corps peut être tour à tour une évocation poétique, un sujet d’anatomie pour la science, le miroir des traits de caractère d’un personnage de roman ou d’album, une forme d’hybridation avec la technologie dans les récits d’anticipation, « l’image la plus universelle que l’artiste séquentiel ait à traiter » en BD pour reprendre les mots de Will Eisner ou encore le cadavre ultime du polar.

Le corps est aussi un thème éminemment politique, qui s’inscrit dans un « corpus » et permet d’aborder des questions très contemporaines : le féminisme ou la relation de l’homme à la nature, pour ne citer que ces exemples.

Enfin, proposer ce thème, c’est aussi réfléchir sur le corps « au travail » de l’auteur qui fait entendre sa voix, et sans doute celle des autres, par le texte, et celui du lecteur, qui entre dans le livre, s’y incorpore, de façon vivante.

Découvrez le programme de la bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer pour la 8e édition des Nuits de la lecture !

> Jeux de société — De 14h à 20h

En libre accès.

> Yoga pour les enfants — 16h15

Une séance animée par les bibliothécaires, d’après le livre « Le yoga pour les petits ».

Pour les 4-7 ans, sur réservation.

> Quiz pour les enfants — 17h

Viens tester tes connaissances sur les expressions de la langue française liées au corps humain !

À partir de 8 ans.

> Lecture à voix haute — 18h

30 minutes de lecture a voix haute par les bibliothécaires.

> Sophrologie — 18h et 18h30

Venez vous initier a la sophrologie, avec Marie-Catherine Adeline, sophrologue.

2 séances, gratuit sur réservation.

> Quiz adultes-ados — 19h

Renseignements et inscriptions : 02 50 31 00 23 / bibliotheque2@trouvillesurmer.fr / https://www.trouville.fr/bibliotheque/

La 8e édition des Nuits de la lecture se déroulera le 20 janvier prochain ! La thématique proposée par le Centre national du livre est celle du « corps », une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Mais ce thème n’invite pas seulement à rechercher comment les auteurs et les autrices ont appréhendé, dans leurs œuvres, le motif du « corps sportif ».

Le corps figuré dans l’espace littéraire propose une infinité d’avatars, de métamorphoses et de réflexions. Le corps peut être tour à tour une évocation poétique, un sujet d’anatomie pour la science, le miroir des traits de caractère d’un personnage de roman ou d’album, une forme d’hybridation avec la technologie dans les récits d’anticipation, « l’image la plus universelle que l’artiste séquentiel ait à traiter » en BD pour reprendre les mots de Will Eisner ou encore le cadavre ultime du polar.

Le corps est aussi un thème éminemment politique, qui s’inscrit dans un « corpus » et permet d’aborder des questions très contemporaines : le féminisme ou la relation de l’homme à la nature, pour ne citer que ces exemples.

Enfin, proposer ce thème, c’est aussi réfléchir sur le corps « au travail » de l’auteur qui fait entendre sa voix, et sans doute celle des autres, par le texte, et celui du lecteur, qui entre dans le livre, s’y incorpore, de façon vivante.

Découvrez le programme de la bibliothèque municipale de Trouville-sur-Mer pour la 8e édition des Nuits de la lecture !

> Jeux de société — De 14h à 20h

En libre accès.

> Yoga pour les enfants — 16h15

Une séance animée par les bibliothécaires, d’après le livre « Le yoga pour les petits ».

Pour les 4-7 ans, sur réservation.

> Quiz pour les enfants — 17h

Viens tester tes connaissances sur les expressions de la langue française liées au corps humain !

À partir de 8 ans.

> Lecture à voix haute — 18h

30 minutes de lecture a voix haute par les bibliothécaires.

> Sophrologie — 18h et 18h30

Venez vous initier a la sophrologie, avec Marie-Catherine Adeline, sophrologue.

2 séances, gratuit sur réservation.

> Quiz adultes-ados — 19h

Renseignements et inscriptions : 02 50 31 00 23 / bibliotheque2@trouvillesurmer.fr / https://www.trouville.fr/bibliotheque/

.

176 Boulevard Fernand Moureaux Bibliothèque municipale

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Trouville