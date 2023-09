Ateliers Papiers à la Bibliothèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 2 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Avec une paire de ciseaux et des feuilles de couleurs, viens donner vie au papier !

JEUDI 2 NOVEMBRE

Atelier pop-up

À partir de 7 ans. 14 h 30. Gratuit. Réservation au 02 50 31 00 23.

VENDREDI 29 DÉCEMBRE

Tél : 02 50 31 00 23.

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 . .

176 Boulevard Fernand Moureaux Bibliothèque municipale

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



With a pair of scissors and colored sheets, come and give life to paper!

Thursday, February 23: Pop-Up

From 7 years old

Tel : 02 50 31 00 23

Con unas tijeras y un poco de papel de colores, ¡ven a dar vida al papel!

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE

Taller pop-up

Para niños a partir de 7 años. 14 h 30. Entrada gratuita. Reserva en el 02 50 31 00 23.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE

A partir de 7 años. 14 h 30. Entrada gratuita. Reservas en el 02 50 31 00 23.

Tel: 02 50 31 00 23

Mit einer Schere und bunten Blättern kannst du Papier zum Leben erwecken!

DONNERSTAG, 2. NOVEMBER

Pop-up-Workshop

Ab 7 Jahren. 14 h 30. Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung unter 02 50 31 00 23.

FREITAG, 29. DEZEMBER

Ab 7 Jahren. 14 h 30. Kostenlos. Reservierung unter 02 50 31 00 23.

Tel.: 02 50 31 00 23

