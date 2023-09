La valise à histoires 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer, 7 octobre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous à la bibliothèque municipale pour des séances de lecture gratuites pour les enfants de 4 à 7 ans !

> SAMEDI 7 OCTOBRE

« Album coups de cœur ». 11h.

> SAMEDI 4 NOVEMBRE

« Histoires à faire peur ». 11 h.

> SAMEDI 2 DÉCEMBRE

« Les animaux qui hibernent ». 11 h.

Gratuit, réservations conseillées : 02 50 31 00 23.

176 Boulevard Fernand Moureaux Bibliothèque municipale

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Visit the public library for free reading sessions for children aged 4 to 7!

> SATURDAY, OCTOBER 7

« Album coups de c?ur ». 11h.

> SATURDAY, NOVEMBER 4

« Scary stories ». 11 h.

> SATURDAY, DECEMBER 2

« Hibernating animals ». 11 h.

Free, reservations recommended: 02 50 31 00 23

Visite la biblioteca municipal para asistir a sesiones de lectura gratuitas para niños de 4 a 7 años

> SÁBADO 7 DE OCTUBRE

« Album coups de cœur ». 11h.

> SÁBADO 4 NOVIEMBRE

« Cuentos de miedo ». 11 h.

> SÁBADO 2 DICIEMBRE

« Animales en hibernación ». 11 h.

Gratuito, se recomienda reservar: 02 50 31 00 23

Treffen Sie sich in der Stadtbibliothek zu kostenlosen Vorlesestunden für Kinder von 4 bis 7 Jahren!

> SAMSTAG, 7. OKTOBER

« Album coups de c?ur » (Album mit Herzklopfen). 11h.

> SAMSTAG, 4. NOVEMBER

« Gruselgeschichten ». 11 h.

> SAMSTAG, 2. DEZEMBER

« Tiere, die Winterschlaf halten ». 11 h.

Kostenlos, Reservierungen empfohlen: 02 50 31 00 23

