PORTES OUVERTES – ASSOCIATION SPIRALES CENTRE BEAULIEU 176 Avenue François Chancel Le Mans, 9 septembre 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Venez tester gratuitement nos activités et échanger avec nos intervenants..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 19:00:00. .

176 Avenue François Chancel Association Spirales – Centre Beaulieu

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Come and try our activities for free and talk with our speakers.

Ven a probar gratis nuestras actividades y habla con nuestros formadores.

Testen Sie unsere Aktivitäten kostenlos und tauschen Sie sich mit unseren Referentinnen und Referenten aus.

Mise à jour le 2023-07-12 par eSPRIT Pays de la Loire