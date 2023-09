Vide grenier de l’automne 176 Avenue de la Côte d’Argent Biganos, 30 septembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, de 9h à 18h, dans la salle située 176, avenue de la côte d’argent, et en extérieur, aura lieu un vide greniers.

Venez et chinez

Buvette, Restauration, toilettes (avec participation)

Ne pas se garer devant le laboratoire le samedi matin, et éviter le parking du restaurant aux heures de repas.

176 Avenue de la Côte d’Argent

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday September 30 and Sunday October 1, from 9am to 6pm, in the hall located at 176, avenue de la côte d’argent, and outside, a garage sale will take place.

Come and bargain

Refreshments, Catering, Toilets (with participation)

Please do not park in front of the laboratory on Saturday mornings, and avoid the restaurant parking lot during meal times

El sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre, de 9.00 a 18.00 horas, en la sala del 176 de la avenue de la côte d’argent, y en el exterior, habrá una venta de garaje.

Venga a regatear

Refrescos, comida, aseos (con una contribución)

No aparque delante del laboratorio los sábados por la mañana y evite el aparcamiento del restaurante a la hora de comer

Am Samstag, dem 30. September, und Sonntag, dem 1. Oktober, findet von 9 bis 18 Uhr in der Halle in 176, avenue de la côte d’argent, und im Freien ein Flohmarkt statt.

Kommen Sie und stöbern Sie

Getränke, Essen und Trinken, Toiletten (gegen Gebühr)

Parken Sie am Samstagmorgen nicht vor dem Labor und meiden Sie zu den Essenszeiten den Parkplatz des Restaurants

