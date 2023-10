Visite nocturne 1755 route de Castelnau Escalans, 2 décembre 2023, Escalans.

Escalans,Landes

Dans le cadre de son marché de Noël, le Château de Caumale vous propose de découvrir le château décoré par la féérie de Noël au cours de visite nocturne qui démarreront toutes les 30 minutes..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

1755 route de Castelnau Château de Caumale

Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of its Christmas market, the Château de Caumale invites you to discover the castle decorated with Christmas magic during night-time visits starting every 30 minutes.

En el marco de su mercado navideño, el castillo de Caumale le ofrece la posibilidad de descubrir el castillo decorado con esplendor navideño durante visitas nocturnas que comienzan cada 30 minutos.

Im Rahmen seines Weihnachtsmarktes bietet Ihnen das Schloss Caumale die Möglichkeit, das weihnachtlich geschmückte Schloss bei nächtlichen Besichtigungen, die alle 30 Minuten beginnen, zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Landes d’Armagnac