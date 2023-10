Bourse aux jouets et livres pour enfants et adolescents 175 Route de St Nazaire Rochefort-Samson, 18 novembre 2023, Rochefort-Samson.

Rochefort-Samson,Drôme

Le samedi 18 Novembre de 10h00 à 16h00, l’Amicale de Rochefort organise

Une bourse aux jouets et livres pour enfants et adolescents dans la salle des fêtes de Rochefort-Samson au centre du village, à côté de la mairie..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

175 Route de St Nazaire Salle des Fêtes de Rochefort-Samson

Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday November 18 from 10:00 am to 4:00 pm, the Amicale de Rochefort is organizing

A toy and book fair for children and teenagers in the Rochefort-Samson village hall, next to the town hall.

El sábado 18 de noviembre, de 10.00 a 16.00 horas, la Amicale de Rochefort organiza

Una feria de juguetes y libros para niños y adolescentes en la sala de fiestas de Rochefort-Samson, en el centro del pueblo, junto al ayuntamiento.

Am Samstag, den 18. November von 10.00 bis 16.00 Uhr organisiert der Freundeskreis von Rochefort Folgendes

Eine Spielzeug- und Bücherbörse für Kinder und Jugendliche im Festsaal von Rochefort-Samson im Zentrum des Dorfes neben dem Rathaus.

