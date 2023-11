Soirée exceptionnelle – cinéma et apéro avec 2 films 175 route de Crest Bourdeaux Catégories d’Évènement: Bourdeaux

Drôme Soirée exceptionnelle – cinéma et apéro avec 2 films 175 route de Crest Bourdeaux, 28 novembre 2023, Bourdeaux. Bourdeaux,Drôme Le mardi 28 novembre, c’est ciné-apéro à la Salle des fêtes de Bourdeaux !.

2023-11-28 18:30:00 fin : 2023-11-28 23:00:00. .

175 route de Crest Salle des fêtes de Bourdeaux

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tuesday, November 28, ciné-apéro at the Salle des fêtes in Bourdeaux! El martes 28 de noviembre, cine-apéro en la Sala de Fiestas de Burdeos Am Dienstag, dem 28. November, ist Ciné-apéro im Festsaal von Bourdeaux! Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Détails Catégories d’Évènement: Bourdeaux, Drôme Autres Lieu 175 route de Crest Adresse 175 route de Crest Salle des fêtes de Bourdeaux Ville Bourdeaux Departement Drôme Lieu Ville 175 route de Crest Bourdeaux latitude longitude 44.5888;5.13318

175 route de Crest Bourdeaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeaux/