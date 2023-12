Stage « Le jeu maqué – du masque neutre au masque larvaire » organisé par le Théâtre des Lumières 175 place de la caserne Bosquet Mont-de-Marsan, 1 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

En présence de Thierry Coursan

Dans sa transmission du jeu d’acteur, il amène ses élèves à réfléchir sur l’expression du jeu dans toutes

ses facettes. Pas uniquement le texte et l’expression des émotions, mais aussi et surtout le corps.

L’univers du masque lui procure cet outil d’exploration..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

175 place de la caserne Bosquet Conservatoire des Landes

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the presence of Thierry Coursan

In teaching acting, Thierry Coursan encourages his students to reflect on the expression of acting in all its facets

in all its facets. Not just text and emotional expression, but also and above all the body.

The world of the mask provides him with this tool for exploration.

En presencia de Thierry Coursan

Al enseñar a actuar, anima a sus alumnos a reflexionar sobre la expresión de la actuación en todas sus facetas

todas sus facetas. No sólo el texto y la expresión de las emociones, sino también y sobre todo el cuerpo.

El mundo de la máscara le proporciona esta herramienta de exploración.

In Anwesenheit von Thierry Coursan

In seiner Vermittlung des Schauspielens bringt er seine Schüler dazu, über den Ausdruck des Spiels in all seinen Facetten nachzudenken

seinen Facetten. Nicht nur der Text und der Ausdruck von Emotionen, sondern auch und vor allem der Körper.

Die Welt der Maske bietet ihm dieses Erkundungswerkzeug.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Mont-de-Marsan