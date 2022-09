175 ans de Charloun Rieu

175 ans de Charloun Rieu, 1 octobre 2022



2022-10-01 – 2022-10-01 Fête en l’honneur de Charloun RIEU pour ses 175 ans



9h30 Messe en provençal

10h30 Défilé – Dépôt de Fleurs au cimetiêre – Hommage

11h15 Danses avec les groupes folkloriques, place Charloun Rieu,

12h15 Apéritif offert Salle Polyvalente

14h30 Animation théâtrale, musicale et poétique- Salle Polyvalente

