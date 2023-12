FESTIVAL LA PIÈCE MONTÉE 1744, avenue Albert Einstein Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier FESTIVAL LA PIÈCE MONTÉE 1744, avenue Albert Einstein Montpellier, 21 janvier 2024, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 10:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00 Notre événement dédié aux futurs mariés revient les 20 & 21 Janvier 2024 au Château de Flaugergues, de 10h à 18h..

Notre événement dédié aux futurs mariés revient les 20 & 21 Janvier 2024 au Château de Flaugergues, de 10h à 18h.

Notre événement dédié aux futurs mariés revient les 20 & 21 Janvier 2024 au Château de Flaugergues, de 10h à 18h.

La crème de la crème des professionnels du monde du mariage tendance et bohème. Wedding planners, décorateurs, tenues des mariés, fleuristes, papeterie, alliances, photographes, mise en beauté, etc… Aide à l’organisation pour les futurs mariés, conseils beauté, location de mobilier…

Mais surtout, l’entrée est libre ! .

1744, avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34000 Lieu 1744, avenue Albert Einstein Adresse 1744, avenue Albert Einstein Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 1744, avenue Albert Einstein Montpellier Latitude 43.6098491 Longitude 3.918754 latitude longitude 43.6098491;3.918754

1744, avenue Albert Einstein Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/