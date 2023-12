LES GRANDS AIRS DE COMÉDIES MUSICALES “LET THE SUNSHINE IN” AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES 1744, avenue Albert Einstein Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier LES GRANDS AIRS DE COMÉDIES MUSICALES “LET THE SUNSHINE IN” AU CHÂTEAU DE FLAUGERGUES 1744, avenue Albert Einstein Montpellier, 14 janvier 2024, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14

fin : 2024-01-14 Les voix à l’honneur avec les chanteurs du chœur professionnel Ekhô.

Au programme les plus grands thèmes de comédies musicales dans une formation à 8 solistes accompagnés par la pianiste Christèle Chambourdon..

Les voix à l’honneur avec les chanteurs du chœur professionnel Ekhô.

Au programme les plus grands thèmes de comédies musicales dans une formation à 8 solistes accompagnés par la pianiste Christèle Chambourdon.

Les voix à l’honneur avec les chanteurs du chœur professionnel Ekhô, le dimanche 14 janvier 2024 à 17h.

Au programme les plus grands thèmes de comédies musicales dans une formation à 8 solistes accompagnés par la pianiste Christèle Chambourdon. Venez (ré)écouter West Side Story, Grease, Bohemian Rhapsody, La La Land, Hair… dans des harmonisations uniques interprétées par des chanteuses et chanteurs de très grand talent.

Un verre de vin du Château sera offert à l’issue du concert en présence des artistes. Tarif normal : 25 €

Tarif réduit (adhérents Art Flau /étudiants/demandeurs d’emploi/jeunes de moins de 18 ans) : 21€

Gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie en ligne : www.flaugergues.com

Château de Flaugergues,1744, avenue Albert Einstein – Quartier Millénaire – Parking gratuit sur place EUR.

1744, avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34000 Lieu 1744, avenue Albert Einstein Adresse 1744, avenue Albert Einstein Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 1744, avenue Albert Einstein Montpellier Latitude 43.6098491 Longitude 3.918754 latitude longitude 43.6098491;3.918754

1744, avenue Albert Einstein Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/