SOIRÉE DÉGUSTATION – VIN CAVIAR ET CHOCOLAT

Montpellier,Hérault

Flaugergues fête Noël le mercredi 06 décembre …

C’est dans le cadre enchanteur du château de Flaugergues que nous vous invitons à découvrir trois produits gourmands et festifs : caviar, vin et chocolat !.

2023-12-06 19:00:00 fin : 2023-12-06 20:00:00. EUR.

1744 Avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Flaugergues celebrates Christmas on Wednesday, December 06 ?

In the enchanting setting of the Château de Flaugergues, we invite you to discover three festive gourmet products: caviar, wine and chocolate!

Flaugergues celebra la Navidad el miércoles 06 de diciembre?

En el encantador marco del Château de Flaugergues, le invitamos a descubrir tres productos gourmet y festivos: ¡el caviar, el vino y el chocolate!

Flaugergues feiert Weihnachten am Mittwoch, den 06. Dezember?

In der zauberhaften Umgebung des Schlosses von Flaugergues laden wir Sie ein, drei festliche Gourmetprodukte zu entdecken: Kaviar, Wein und Schokolade!

