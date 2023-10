LES RENCONTRES VIGNERONNES 1744 Avenue Albert Einstein Montpellier, 25 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

LES RENCONTRES VIGNERONNES les 25 et 26 novembre 2023

Les producteurs de Montpellier Méditerranée Métropole vous invitent à découvrir leurs meilleurs vins dans les caves et domaines de la Métropole.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

1744 Avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



LES RENCONTRES VIGNERONNES November 25 and 26, 2023

Producers from Montpellier Méditerranée Métropole invite you to discover their best wines in the cellars and estates of the Metropole

LES RENCONTRES VIGNERONNES los días 25 y 26 de noviembre de 2023

Los productores de Montpellier Méditerranée Métropole le invitan a descubrir sus mejores vinos en las bodegas y fincas de la Metropole

LES RENCONTRES VIGNERONNES am 25. und 26. November 2023

Die Erzeuger von Montpellier Méditerranée Métropole laden Sie ein, ihre besten Weine in den Weinkellern und Weingütern der Metropole zu entdecken

Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER