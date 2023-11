LES SECRETS DU VERT AU ROUGE – CHÂTEAU DE FLAUGERGUES 1744 Avenue Albert Einstein Montpellier, 25 novembre 2023, Montpellier.

Au programme : un parcours immersif pour découvrir les secrets du terroir, un atelier de dégustation, une visite des jardins, des vignes et de la cave en autonomie, des rencontres avec des passionnés du vin, et bien plus encore….

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

1744 Avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On the program: an immersive journey to discover the secrets of the terroir, a tasting workshop, a self-guided tour of the gardens, vineyards and cellar, meetings with wine enthusiasts, and much more…

En el programa: un viaje de inmersión para descubrir los secretos del terruño, un taller de cata, una visita autoguiada por los jardines, los viñedos y la bodega, encuentros con aficionados al vino y mucho más…

Auf dem Programm stehen: ein immersiver Parcours, um die Geheimnisse des Terroirs zu entdecken, ein Verkostungsatelier, ein selbstständiger Besuch der Gärten, der Weinberge und des Kellers, Begegnungen mit Weinliebhabern und vieles mehr…

