CHASSE AU TRÉSOR D’HALLOWEEN À FLAUGERGUES 1744 Avenue Albert Einstein Montpellier, 26 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Découvrez le château de Flaugergues à travers la chasse au trésor d’Halloween. Un jeu de piste réservé aux enfants, à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte..

2023-10-26 15:00:00 fin : 2023-10-26 17:00:00. EUR.

1744 Avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Discover the Château de Flaugergues on a Halloween treasure hunt. A treasure hunt for children aged 6 and over, accompanied by an adult.

Descubra el castillo de Flaugergues en una búsqueda del tesoro de Halloween. Búsqueda del tesoro para niños a partir de 6 años acompañados de un adulto.

Entdecken Sie das Schloss von Flaugergues auf der Halloween-Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd nur für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT MONTPELLIER