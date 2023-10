ESCAPE GAME AUX JARDINS DE FLAUGERGUES 1744 Avenue Albert Einstein Montpellier, 23 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Explorez l’aventure ultime au Château Flaugergues ! À partir du 23 octobre, plongez dans notre Escape Game au cœur de nos jardins..

2023-10-23 fin : 2023-11-05 . EUR.

1744 Avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Explore the ultimate adventure at Château Flaugergues! From October 23, immerse yourself in our Escape Game in the heart of our gardens.

¡Explore la aventura definitiva en el Château Flaugergues! A partir del 23 de octubre, sumérjase en nuestro Juego de Escape en el corazón de nuestros jardines.

Erkunden Sie das ultimative Abenteuer im Château Flaugergues! Ab dem 23. Oktober können Sie in unserem Escape Game inmitten unserer Gärten eintauchen.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT MONTPELLIER