LA SOIRÉE DE GALA 1744, avenue Albert Einstein Montpellier, 22 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Soirée de gala au Château de Flaugergues dans le cadre du Festival Swinging Montpellier. Joie de vivre et passion sur la terrasse du Château avec le Carolina Reapers Swing pour un concert sous les étoiles suivi d’un bal swing !.

2023-07-22 20:00:00 fin : 2023-07-22 23:30:00. EUR.

1744, avenue Albert Einstein

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Gala evening at the Château de Flaugergues as part of the Swinging Montpellier Festival. Joie de vivre and passion on the Château terrace with Carolina Reapers Swing for a concert under the stars followed by a swing ball!

Velada de gala en el Château de Flaugergues en el marco del Festival Swinging Montpellier. Viva la pasión en la terraza del Château con los Carolina Reapers Swing en un concierto bajo las estrellas, ¡seguido de un baile swing!

Galaabend im Château de Flaugergues im Rahmen des Swinging Montpellier Festivals. Lebensfreude und Leidenschaft auf der Terrasse des Schlosses mit den Carolina Reapers Swing für ein Konzert unter den Sternen, gefolgt von einem Swing-Ball!

