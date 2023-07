Festival Petits Pieds dans la Paille 1740 chemin de Rocoule Rochefort-en-Valdaine, 7 août 2023, Rochefort-en-Valdaine.

Rochefort-en-Valdaine,Drôme

Petits Pieds dans la Paille, c’est un festival itinérant proposant quatre après-midis de spectacles à la ferme avec visites, atelier, buvette et goûter… pour faire pousser nos sensibilités agri-culturelles..

2023-08-07 15:30:00 fin : 2023-08-07 19:30:00. EUR.

1740 chemin de Rocoule Ferme Ecc’Holo

Rochefort-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Petits Pieds dans la Paille is an itinerant festival offering four afternoons of shows on the farm, with tours, workshops, refreshments and snacks… to help us develop our agri-cultural sensibilities.

Petits Pieds dans la Paille es un festival itinerante que ofrece cuatro tardes de espectáculos en la granja, con visitas, talleres, refrescos y tentempiés… todo ello pensado para aumentar nuestra conciencia agrocultural.

Petits Pieds dans la Paille ist ein Wanderfestival, das an vier Nachmittagen Aufführungen auf dem Bauernhof mit Besichtigungen, Workshops, Getränken und Snacks anbietet, um unsere agrarkulturelle Sensibilität zu fördern.

