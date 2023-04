Le Petit Train de Notre Dame de la Garde 174 Quai du Port, 1 janvier 2023, Marseille.

Du Vieux Port jusqu’à Notre Dame de la Garde, en passant par la corniche, en bord de mer, vous découvrirez, le Palais du Pharo, l’Abbaye St Victor, la vue imprenable du pont la Fausse Monnaie, ou du célèbre Vallon des Auffes. .

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

174 Quai du Port

Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Starting from the Old Port,it will take you up to Notre Dame de la Garde ,passing along the seaside road. You will discover the forts,the Pharo Palace ,St Victor’s Abbey.

Desde el Puerto Viejo hasta Notre Dame de la Garde, pasando por la cornisa del paseo marítimo, descubrirá el Palacio del Faro, la Abadía de San Víctor, la impresionante vista desde el puente de la Fausse Monnaie o el famoso Vallon des Auffes

Vom Alten Hafen bis zur Notre Dame de la Garde, über die Corniche, am Meer entlang, werden Sie den Palais du Pharo, die Abtei St Victor, die atemberaubende Aussicht von der Brücke Fausse Monnaie oder vom berühmten Vallon des Auffes entdecken

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille