Le Bal Electrique 11 174, Avenue Jean Jaurès, Aubervilliers (93), 2 mars 2024, .

Le Bal Electrique 11 Samedi 2 mars 2024, 19h00 174, Avenue Jean Jaurès, Aubervilliers (93) 10 – 13 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T19:00:00+01:00 – 2024-03-03T01:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T19:00:00+01:00 – 2024-03-03T01:00:00+01:00

Pour assurer à toutes et tous de danser dans de bonnes conditions, nous limitons la jauge du Bal Électrique. Nous vous conseillons fortement de réserver vos places en amont : BILLETERIE SHOTGUN▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬ LE MANGE BAL [trad – folk – électro]Oublie tout ce que tu sais sur l’accordéon, la clarinette et les bals populaires. Le Mange Bal vient cuisiner le bal folk en l’arrosant de beat pimenté et de basses juteuses ! L’electro-trad festive du Mange Bal mélange les danses traditionnelles et les musiques électroniques sur les dancefloors et sur les parquets. Viens rencontrer l’Ogre du Mange Bal dans une soirée inoubliable entre le bal folk et la free-party ! ▹facebook.com/lemangebal/▹instagram.com/lemangebal/▹youtu.be/OScW4E1g3XI ▬ LA SYLVA [trio à cordes sauvage]Évoquant tour à tour une fête de village crétoise ou un bal sous les étoiles en Ariège, les trois musicien·ne·s de La Sylva t’emmènent dans une tempête de cordes ! Entre collectages réarrangés avec soin et compositions à trois voix, on passe des racines à la canopée, du Syrto à la Mazurka, de la douce complicité à la transe débridée. Le groupe allie virtuosité et arrangements soigneusement ciselés avec une solide connaissance des codes du bal folk, pour un voyage onirique dans les Balkans ! ▹facebook.com/profile.php?id=100082787110871▹https://youtu.be/rDUFZKZMi08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ❉ INFOS PRATIQUES ❉LE POINT FORT D’AUBERVILLIERS // Nouveau lieu de cultures à 5 minutes du métro – Ligne 7 Fort d’Aubervilliers174 avenue Jean Jaurès 93300▹www.lepointfort.com▹01 48 36 34 02

source : événement Le Bal Electrique 11 publié sur AgendaTrad

174, Avenue Jean Jaurès, Aubervilliers (93) 174, Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France [{« link »: « https://shotgun.live/events/bal-electrique-11-le-mange-bal-la-sylva »}, {« link »: « https://www.facebook.com/lemangebal?__cft__%5B0%5D=AZVBhNHpuZ1lIxlqpnAlMgMxYg6ZyVUAZKQ-Xw9nxId-NIwNFAcu1wEoEmjBDSWpnGG_9eGzTe9Zn_2731_369c4Xeqnnr3X2NxZ4JFZSSpGB9H2jJCTcRYZV6nMLlrvhuw&__tn__=q »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@lemangebal) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/278480926_156227193545141_1101892806066791186_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=YigTZiUS3h4AX9yJkAF&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCMzK8AbvIq3QsDpoWlcav7uZBKb0Dw8zWHcs4F8SQ7RA&oe=657E1600 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lemangebal/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Flemangebal%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Hmil44XDOjVAA9bX-sTokc1d88v4x2-37L2VQAvSoWGg3UxY_FdDVUlU&h=AT23ZOKMB5oBgdr3le_qZXjS72KTqEqVrrzP7da2yKZ6HIRy91wD_szJuXLV9dWzAgFVq61GO9OrDUXczphwiQZHth11gNIS-zKg69hESAoLwp729J6RA4P4tOE9xhqHdRhlNvPtgDIowVZ9bdsEkQnerw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ycKMcNALTv5qnT_8L1bvJs01p2TAUd_yWsazELLVovKM0Q52-3fHV37_5ywzFSmahNJwFwK5zUjXs_82tMjNCRMPTfEBPscjH32iZptqg4mLeEcnORoTeMyAEWtp4x60VUrP1K1WsCv6uvLeeHc2bNlKc »}, {« data »: {« author »: « Festival Les Suds, u00e0 Arles », « cache_age »: 86400, « description »: « Samedi 16 juillet 2022, Le Mange Bal avec Thu00e9odore Lefeuvre et Nils Kassap, sur la Place Voltaire.nnPuisant aux sources des musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne, Thu00e9odore Lefeuvre et Nils Kassap ru00e9arrangent le son des bals folk pour bou00eetes u00e0 rythme, sampleur, accordu00e9on, clarinettes et synthu00e9tiseur analogique… une musique u00e0 danser, sur-vitaminu00e9e !nnu00a9 Vidu00e9o : Hype Agence – Real. Balkan Tekelioglun——————————————————————nSuivez-nous !nu2022 Facebook : https://www.facebook.com/sudsarles/nu2022 Instagram : https://www.instagram.com/sudsarles/nu2022 Twitter : https://twitter.com/Suds_a_Arlesnu2022 Souncloud : https://soundcloud.com/suds-arles », « type »: « video », « title »: « LE MANGE BAL – Les Suds, u00e0 Arles 2022 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OScW4E1g3XI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OScW4E1g3XI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdgstDamp7UZiKfBgLBElzA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOScW4E1g3XI%3Ffbclid%3DIwAR2CA7knG-tKO1_6fRa2Hhps4n1iUPcmuDJZkr1JFYAwMhx9Mky44z8P10s&h=AT33UylgTHP329nez_G1ilpJHtsEZxpWqO7d-ifcpgDssWBDu9ShM0p6Nw4Gboptm2OvNsxfNzO8Wxh3e31KCMx3FRmWkNJALB2lSNrmGXRNjJHLBmDC2TZS8NnjiK7j2Q1dBwI4yW3Ysfd4rVBYieWgFQ&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ycKMcNALTv5qnT_8L1bvJs01p2TAUd_yWsazELLVovKM0Q52-3fHV37_5ywzFSmahNJwFwK5zUjXs_82tMjNCRMPTfEBPscjH32iZptqg4mLeEcnORoTeMyAEWtp4x60VUrP1K1WsCv6uvLeeHc2bNlKc »}, {« link »: « https://facebook.com/profile.php?id=100082787110871&__cft__%5B0%5D=AZVBhNHpuZ1lIxlqpnAlMgMxYg6ZyVUAZKQ-Xw9nxId-NIwNFAcu1wEoEmjBDSWpnGG_9eGzTe9Zn_2731_369c4Xeqnnr3X2NxZ4JFZSSpGB9H2jJCTcRYZV6nMLlrvhuw&__tn__=q »}, {« data »: {« author »: « La Sylva », « cache_age »: 86400, « description »: « Booking: nhttps://cveprod.org/la-sylva/nnLa SYLVAnLina Belau00efd : violoncellenFabien Bucher : GuitarenGaetan Coutable : violonnnImage: Jeremie BonamantnSon: Sebastien MatharelnPostprod : Lou00efc TerriernnLa Traversu00e9e du Du00e9sert – Cercle Circassien, composition Gaetan Coutable, arr La Sylva », « type »: « video », « title »: « LA SYLVA NDF Chatillon-en-Diois 2023 – Cercle Circassien », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/rDUFZKZMi08/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=rDUFZKZMi08 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC32xDitZ5Yhcla5566tIZyw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FrDUFZKZMi08%3Ffbclid%3DIwAR1c2O2FP1w-gt_wzgmTujDYrfx9K713JuBqvR_ZrZ9seHJiJjra_Nv4cng&h=AT2trdbkF57J9sX-qm_5l1bWPEvri9ek7GpcthpZz1Gmbue8wE_Kw7-l3TCvWE7OWw1LsdP6-jDGfgTQuRJPmJyPQhJ5Jg0EBbRNy8-AnmWc2SR5Ficy0Fu4qiA-FtXE0xVOZMKJbBJ1DXBP9LI9lDw1Rg&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ycKMcNALTv5qnT_8L1bvJs01p2TAUd_yWsazELLVovKM0Q52-3fHV37_5ywzFSmahNJwFwK5zUjXs_82tMjNCRMPTfEBPscjH32iZptqg4mLeEcnORoTeMyAEWtp4x60VUrP1K1WsCv6uvLeeHc2bNlKc »}, {« link »: « https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tcd/2/16/25aa.png »}, {« link »: « http://www.lepointfort.com/?fbclid=IwAR3u1HG4Ga9prdiqtn2Aw1JCkd5yGu8s8UxcVdd_nHtlxsijjh8KjQT61Dk »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/47006 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk