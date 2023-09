TEKNIBAL avec Ma Petite Turfu Ndiaz Bargainatt Marelle S 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers, Aubervilliers (93), 14 octobre 2023, .

TEKNIBAL avec Ma Petite Turfu Ndiaz Bargainatt Marelle S Samedi 14 octobre, 15h00 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers, Aubervilliers (93) De 8 € à 20 €

Aujourd’hui le parquet et le dancefloor se confondent. Ma Petite revisite des chants de collectages du Poitevin et d’ailleurs via le prisme dynamique d’une combinaison de voix, de batterie, d’harmoniums et d’accordéons diatoniques. Dans le duo Turfu un accordéon supersonique sublime groove et arrangements électro-organiques. Les Bretons enjazzés de ‘Ndiaz combinent batterie, trompette, saxophone avec effet et accordéon électronique pour simuler un free fest-noz futuriste. En un subtil équilibre de tradition et de modernité, Bargainatt explore les chants des régions hexagonales de leurs quatre voix, de deux violons, d’un violoncelle et d’un diatonique. Enfin, le festival Marelle s’emballe invite des musiciens qui possèdent la double culture du bal populaire et de la free party pour un Teknibal dense et coloré.

source : événement TEKNIBAL avec Ma Petite Turfu Ndiaz Bargainatt Marelle S publié sur AgendaTrad

174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers, Aubervilliers (93) 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers, 93300 Aubervilliers, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45423 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

baltrad balfolk