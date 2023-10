UNE JOURNÉE AUTOUR DE JEAN-SÉBASTIEN BACH 173 Rue Marx Dormoy Lunel, 2 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Jean-Sébastien Bach est considéré par de nombreux musiciens comme le père de la musique occidentale.

2 décembre 2023 – 14h30 à 21h30

Espace Castel

04 67 87 83 94

Tout public à partir de 7 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

173 Rue Marx Dormoy

Johann Sebastian Bach is considered by many musicians to be the father of Western music.

december 2, 2023 ? 2:30 pm to 9:30 pm

Espace Castel

04 67 87 83 94

All ages 7 and up ? Free admission, subject to availability

Muchos músicos consideran a Johann Sebastian Bach el padre de la música occidental.

2 de diciembre de 2023 ? 14.30 h a 21.30 h

Espacio Castel

04 67 87 83 94

A partir de 7 años ? Entrada gratuita, según disponibilidad

Johann Sebastian Bach wird von vielen Musikern als Vater der westlichen Musik angesehen.

2. Dezember 2023 ? 14:30 bis 21:30 Uhr

Espace Castel

04 67 87 83 94

Für alle ab 7 Jahren ? Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

