Lunel EXPOSITION JACOB BAROSIN « UN PEINTRE EN EXIL ». 173 Rue Marx Dormoy Lunel, 21 octobre 2023, Lunel. Lunel,Hérault « Jacob Barosin, un peintre en exil », exposition Du 21 octobre au 3 novembre 2023 EXPOSITION / CULTURE / HISTOIRE Emplacement : Espace Castel Entrée libre & gratuite – Infos : 04 67 87 83 94.

« Jacob Barosin, a painter in exile », exhibition October 21 to November 3, 2023 EXHIBITION / CULTURE / HISTORY Location: Espace Castel Free admission – Information : 04 67 87 83 94 « Jacob Barosin, un pintor en el exilio », exposición Del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2023 EXPOSICIÓN / CULTURA / HISTORIA Ubicación: Espace Castel Entrada gratuita – Información: 04 67 87 83 94 « Jacob Barosin, ein Maler im Exil », Ausstellung Vom 21. Oktober bis zum 3. November 2023 AUSSTELLUNG / KULTUR / GESCHICHTE Standort: Espace Castel Freier & kostenloser Eintritt – Infos: 04 67 87 83 94

