FESTIVAL L’UNE,ELLES – TABLE RONDE – A TABLE LES BONNES FEMMES – ESPACE CASTEL – LUNEL – 17H 173 Rue Marx Dormoy Lunel, 15 octobre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Dimanche 15 octobre à 17h, assistez à la table ronde sur des femmes exerçant des métiers plutôt « masculins », à l’espace Castel de Lunel.

Tout public – Gratuit.

2023-10-15 17:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

173 Rue Marx Dormoy

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Sunday October 15 at 5pm, attend a round table discussion on women in « male » professions, at Lunel?s Espace Castel.

Open to all – Free admission

El domingo 15 de octubre a las 17.00 horas, participe en una mesa redonda sobre las mujeres en las profesiones « masculinas », en el Espace Castel de Lunel.

Abierto a todos – Gratuito

Nehmen Sie am Sonntag, den 15. Oktober um 17 Uhr im Espace Castel in Lunel an einer Podiumsdiskussion über Frauen teil, die eher « männliche » Berufe ausüben.

Für alle Altersgruppen – Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-29 par OT PAYS DE LUNEL