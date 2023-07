Musée des Lapidaires 173 route de Longchaumois Lamoura, 12 juillet 2023, Lamoura.

Lamoura,Jura

Partez à la rencontre des lapidaires d’hier et d’aujourd’hui, tailleurs de pierres fines et précieuses..

173 route de Longchaumois

Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Meet the lapidaries of yesterday and today, cutters of fine and precious stones.

Conozca a los lapidarios de ayer y de hoy, talladores de piedras finas y preciosas.

Machen Sie sich auf den Weg und lernen Sie die Lapidare von gestern und heute kennen, die feine und kostbare Steine schneiden.

Mise à jour le 2023-06-29 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses