Un stage d’été inoubliabl au Poney club d’Émilie 173 chemin de couderc Pailloles, 10 juillet 2023, Pailloles.

Pailloles,Lot-et-Garonne

Participez à un stage d’été inoubliable au Poney club d’Émilie, avec balades en main, jeux à poneys et soins éthologie.

Inscriptions à la semaine, places limitées (à partir de 6 ans).

Les balades en main à partir de 11h sont obligatoirement accompagnées par les parents et un monteur diplômé..

2023-07-10 fin : 2023-08-25 11:00:00. EUR.

173 chemin de couderc Poney club d’Émilie

Pailloles 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Take part in an unforgettable summer course at Émilie’s Pony Club, with in-hand rides, pony games and ethological care.

Weekly registration, limited places (6 years and over).

Rides starting at 11 a.m. must be accompanied by parents and a qualified rider.

Participe en un inolvidable curso de verano en el Pony Club de Émilie, con paseos en mano, juegos con ponis y cuidados etológicos.

Inscripciones por semanas, plazas limitadas (a partir de 6 años).

Los paseos a partir de las 11h deben ir acompañados de los padres y de un jinete cualificado.

Nimm an einem unvergesslichen Sommerkurs im Poney Club d’Émilie teil, mit Ausritten an der Hand, Spielen auf Ponys und Ethologiepflege.

Einschreibungen pro Woche, begrenzte Plätze (ab 6 Jahren).

Die Ausritte an der Hand ab 11 Uhr müssen von den Eltern und einem diplomierten Reitlehrer begleitet werden.

