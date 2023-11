Soirée de la St Sylvestre 1725 Route de Pillelardit Lacquy, 31 décembre 2023, Lacquy.

Lacquy,Landes

Dans une ambiance conviviale, festive et gourmande où toutes les générations sont conviées, célébrez la St Sylvestre à la Guinguette à Hector qui sera animée par DJ LuLu.

Soirée uniquement sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

1725 Route de Pillelardit La Guinguette à Hector

Lacquy 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



In a friendly, festive and gourmet atmosphere where all generations are invited, celebrate New Year’s Eve at the Guinguette à Hector with DJ LuLu.

Reservations required.

Celebre la Nochevieja en la Guinguette à Hector con DJ LuLu, en un ambiente acogedor, festivo y gastronómico al que están invitadas todas las generaciones.

Las veladas deben reservarse con antelación.

In einer geselligen, festlichen und kulinarischen Atmosphäre, zu der alle Generationen eingeladen sind, feiern Sie Silvester in der Guinguette à Hector, die von DJ LuLu moderiert wird.

Abend nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Landes d’Armagnac