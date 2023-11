Soirée voyance 172 Rue Gambetta Peyrehorade, 1 décembre 2023, Peyrehorade.

Peyrehorade,Landes

Soirée voyance à l’Embuscade avec Jérôme Savary, médium voyant. Consultation voyance de 10 minutes accompagnée d’un cocktail offert. Tarif : 20€. Sur réservation.

Sur place : tapas, ardoises et plats à la carte… N’hésitez pas à réserver votre table pour poursuivre votre soirée au 05 47 80 97 50..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 23:00:00. EUR.

172 Rue Gambetta L’Embuscade

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Clairvoyance evening at l’Embuscade with Jérôme Savary, clairvoyant medium. 10-minute clairvoyance consultation accompanied by a complimentary cocktail. Price: 20? Reservations required.

On-site: tapas, slates and à la carte dishes… Don’t hesitate to reserve your table to continue your evening at 05 47 80 97 50.

Velada de clarividencia en l’Embuscade con Jérôme Savary, médium clarividente. Consulta de videncia de 10 minutos acompañada de un cóctel de cortesía. Precio: 20 euros. Es necesario reservar.

En el local: tapas, pizarras y platos a la carta… No dude en reservar su mesa para continuar su velada en el 05 47 80 97 50.

Hellseherabend im Embuscade mit Jérôme Savary, einem hellseherischen Medium. 10-minütiges Gespräch mit einem kostenlosen Cocktail. Preis: 20? Nur mit Reservierung.

Vor Ort: Tapas, Schieferplatten und Gerichte à la carte… Zögern Sie nicht, Ihren Tisch zu reservieren, um den Abend fortzusetzen: 05 47 80 97 50.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans