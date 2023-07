Atelier savon feutré 172 avenue des grand goulets La Chapelle-en-Vercors, 1 août 2023, La Chapelle-en-Vercors.

La Chapelle-en-Vercors,Drôme

Trois heures de découvertes passionnantes : fixer la couleurs des plantes sur de la laine, faire son savon à froid et repartir avec son savon feutré !.

2023-08-01 16:00:00 fin : 2023-08-01 19:00:00. EUR.

172 avenue des grand goulets Atelier chloro’fil

La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Three hours of fascinating discoveries: fixing plant colors on wool, making cold process soap and leaving with your own felted soap!

Tres horas de descubrimientos fascinantes: fijar los colores de las plantas en la lana, hacer jabón en frío y salir con su propio jabón de fieltro

Drei Stunden voller spannender Entdeckungen: Pflanzenfarben auf Wolle fixieren, Seife kalt herstellen und mit gefilzter Seife nach Hause gehen!

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme