Eté à la ferme : Ferme des Droops 1717 Rue de Péromare Port-Jérôme-sur-Seine, 7 juillet 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Port-Jérôme-sur-Seine,Seine-Maritime

Visite de la ferme pédagogique.

Tous les vendredis de juillet et d’août de 16h30 à 18h30.

Initiation poney pour les enfants, visite de la ferme en famille avec description des animaux. Réservation obligatoire..

2023-07-07 16:30:00 fin : 2023-07-07 18:30:00. .

1717 Rue de Péromare Touffreville la Cable

Port-Jérôme-sur-Seine 76170 Seine-Maritime Normandie



Visit the educational farm.

Every Friday in July and August from 4.30 pm to 6.30 pm.

Pony initiation for children, family tour of the farm with description of the animals. Reservations required.

Visite la granja educativa.

Todos los viernes de julio y agosto de 16.30 a 18.30 h.

Iniciación a la equitación en poni para niños, visita familiar de la granja con descripción de los animales. Imprescindible reservar.

Besichtigung des pädagogischen Bauernhofs.

Jeden Freitag im Juli und August von 16:30 bis 18:30 Uhr.

Pony-Einführung für Kinder, Besuch des Bauernhofs mit der ganzen Familie und Beschreibung der Tiere. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche