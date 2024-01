Résonance : Red Kingdom + Still 171 Rue de Bretagne Alençon, vendredi 31 mai 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Red Kingdom

Le groupe Red Kingdom a vu le jour en fin d’année 2022 et début 2023. Il se compose de trois musiciens : Charly à la Batterie, Dan à la Basse et au chant et Alex à la guitare et au chant. Tous les trois ont fait parti de différents groupes. Ils composent leurs propres morceaux de A à Z, jouent dans les bars, pour la fête de la musique, dans les salles de spectacle. Ils jouent leur premier concert sous le nom de Red Kingdom (pour faire la promotion du groupe) à La Luciole, un endroit qu’ils connaissent bien, y faisant leurs répétitions depuis quelques années.

Still

Comme une fusion entre post-rock et rock synthétique, Still explore les genres dans une démarche authentique et sincère. Les 4 musiciens et amis avant tout, développent une sensibilité commune et une intimité musicale qui les pousse toujours vers la création et la recherche de nouveaux sons. C’est au travers d’une musique exutoire que Still exprime ses émotions pour une expérience riche et puissante sur scène.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par LA LUCIOLE