Dagoba + Akiavel 171 Rue de Bretagne Alençon, vendredi 24 mai 2024.

Alençon Orne

Début : 2024-05-24 20:30:00

Dagoba :

Après avoir marqué la scène métal d’un mélange unique de métal et de groove à briser le cou, tourné sans relâche en Europe, États-Unis, Asie et partagé la scène avec des groupes légendaires tels que Metallica, Machine Head et In Flames, DAGOBA est aujourd’hui une figure emblématique et reconnue de la scène française et internationale.

En 2022, Le quatuor français dévoilait son septième album : By Night, sans doute le plus ambitieux à ce jour : des voix percutantes, des guitares imprégnées de groove et de métal moderne et une production percutante montrant que DAGOBA est au sommet de son art, repoussant les limites et incorporant des éléments électroniques de manière transparente dans une formule unique de métal moderne.

Akiavel :

Akiavel est un groupe de Death Metal originaire de la région PACA formé en 2018.

Le groupe puise ses multiples influences dans les groupes mythiques tels que Gojira, Metallica, Trivium, Morbid Angel, Deicide, Obituary, Cannibal Corpse ou Testament.

Le groupe enchaîne les apparitions scéniques en France au cours du dernier trimestre 2021, à l’occasion de festivals (Furios Fest, Mennecy Metal Fest…) comme lors de concerts dont ils font la tête d’affiche (Altherax à Nice…).

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



