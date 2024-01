Concert de Chinese Man + 1e partie : Aalas 171 Rue de Bretagne Alençon, vendredi 26 avril 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Chinese Man

Collectif du sud de la France, le trio Chinese Man composé de High Ku, Matteo & Sly, se produit de façon indépendante depuis ses débuts au sein de leur label Chinese Man Records. Formé en 2004, il puise ses influences dans le hip-hop avant tout, le trip-hop, mais aussi le dub, l’électro ou encore le reggae.

L’expérience Chinese Man se découvre en vinyle et se prolonge en live… Voir et vivre Chinese Man sur scène reste toujours une expérience unique et captivante qui invite les spectateurs au lâcher-prise. Avec plus de 600 dates autour du globe, le groupe revient en 2024 pour leur 3ème album autour d’un live toujours plus immersif & explosif !

+ 1e partie : Aalas

Aalas est un producteur de musique électronique et multi-instrumentiste.

Il propose des mélodies pop et aériennes survolant une jungle florissante de sonorités transes et percussives. Aalas parcourt la cime des arbres et plonge au cœur de la forêt pour y construire un univers mystique, invitant à lâcher prise.

Une performance alliant machines, synthétiseurs ambients, instruments organiques et voix éthérées pour un live de plus en plus dansant au fil de la nuit tombante.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04