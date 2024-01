Ciné-concert Cosmo Party 171 Rue de Bretagne Alençon, mardi 23 avril 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:30:00

fin : 2024-04-23

A partir de films de science-fiction des années 70, ce ciné-concert se propose d’explorer les imaginaires de la conquête spatiale. La musique jouée en live et les doublages s’amusent avec les images, créant des situations burlesques et démontrant que science-fiction peut rimer avec humour. Machines électroniques, synthétiseurs, effets spéciaux bricolés, au milieu de leurs jouets les deux comédiens et musiciens nous embarquent dans leur univers décalé, du cinéma intersidéral !

Imaginez que nous recevions un mystérieux message des confins de l’univers… Loin de nous menacer, de nous intimider, ce message nous convie simplement à venir faire la fête sur une planète inconnue : la planète Mirror.

Toutes les nations sont conviées et s’unissent pour envoyer plusieurs vaisseaux à cette fête, déguisée bien entendu. Quelques rebondissements attendent les équipages durant le voyage…

Durée 40 minutes – à partir de 6 ans

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par LA LUCIOLE