Initiation aux techniques de sonorisation 171 Rue de Bretagne Alençon, dimanche 14 avril 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Cette formation a pour but de permettre aux musiciens de connaître au mieux l’utilisation d’outils techniques, pour être en mesure de les utiliser en répétition ou en concert : gestion des retours, câblage, console de sonorisation, micros n’auront plus de secret pour vous.

Tarifs : ABONNÉ 80€ | RÉDUIT 90€ | NORMAL 100€

Sur deux jours : samedi 13 et dimanche 14 avril.

.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



