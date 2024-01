Concert de La P’tite Fumée + 1e partie : Roots Zombie 171 Rue de Bretagne Alençon, vendredi 12 avril 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:00:00

fin : 2024-04-12

La P’tite Fumée

Groupe incontournable de la scène live française, LPF s’emploie à contaminer de leurs énergies positives tous les festivals et salles de concerts se trouvant sur leur passage.

Leur savant mélange electro-instrumental à mi-chemin entre la Psytrance et le Cyberpunk n’a pas fini de répandre cette énergie festive et contagieuse à travers le monde. Véritables bêtes de scène, ils embarquent le public dans une transe ultra festive où la vibration du didgeridoo, les harmonies de la guitare classique et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu/basse/batterie pour créer cette atmosphère qui leur est propre.

+ 1e partie : Roots Zombie

Roots Zombie, c’est d’abord un producteur. Issu du punk, il inaugure en 2010 Dub Vibration, son

premier album auto-produit, puis crée avec des amis le label SoundRising Records sur lequel il sortira ses productions.

En 2017, le bassiste arrangeur du groupe DIY Sound rejoint le projet et propulse Roots Zombie au rang de groupe, donnant naissance à l’album « Soundz from the House » sur le label ODG Prod. Aussi à l’aise sur scène qu’en sound system, le duo continue depuis de multiplier les projets et concerts, mêlant machines et basse en live.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par LA LUCIOLE