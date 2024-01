Concert de El Ayacha 171 Rue de Bretagne Alençon, jeudi 11 avril 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:00:00

fin : 2024-04-11

Dans les deux EPs de El Ayacha, Unseen (2017) et Either/So Slow (2019), on entendait sans grande ambiguïté la tension et la froideur du post-punk. Dans son écrin lo-fi, le rock indé finement modelé de El Ayacha, se situe maintenant quelque part entre le new-gaze, le dream post-punk et le punktronica.

Directs et sobrement arrangés, nimbés de guitares diffuses et acérées à la fois, assis sur de solides lignes de basses mélodiques, les morceaux du premier album de Pierre Dennebouy, à paraître au printemps 2024, dévoilent l’intime et la quête de sens pour le monde qui nous entoure. L’introspection qui fait l’essence de sa musique n’y est cependant pas synonyme de fermeture, bien au contraire : c’est une porte d’entrée vers un monde intérieur.

.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par LA LUCIOLE