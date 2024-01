The Exploited + Hot Action Waxing 171 Rue de Bretagne Alençon, samedi 23 mars 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

The Exploited est un groupe de punk originaire d’Edimburgh en Ecosse, formé en juin 1979. Bien qu’absent des débuts du punk en 1977, The Exploited va rapidement assimiler les bases de ce punk musicalement « gentil » pour l’amener vers un punk à tendance métal plus agressif et plus rapide , musique qui influencera le mouvement trash et notamment la scène new yorkaise (Anthrax, Nuclear Asault).

La brutalité et la vitesse des morceaux s’associent à des paroles anarchico-political-social. La guerre, la corruption, le chômage, la brutalité policière ou encore la dénonciation de la politique du Parti Conservateur menée par Margaret Thatcher constituent les thèmes qui imprègnent leurs titres depuis plus de 25 ans.

Hot Action Waxing :

Waxing est un style de vie ! C’est cinq hommes se réunissent en 2021 dans une chambre noire avec pour objectif de conquérir le devant de la scène. Avec des influences du punk, du blues et du rock’n’roll, ils créent un punk rock solide qui ne met tout le monde d’accord.

.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie infos@laluciole.org



Mise à jour le 2024-01-12 par LA LUCIOLE