Les Extra-Lulus : Dubadub Expérience – Stand High Patrol + Joe Yorke + Roots Atao 171 Rue de Bretagne Alençon, samedi 16 mars 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Stand High Patrol présente la soirée « Dubadub Experience » ! Les Dubadub musketeerz bougent leur sono et mobilisent la crème de leurs équipes. Soundsystem maison, invité de marque, projections d’images géantes assurées par Diazzo : le collectif créé les conditions de danse idéales. Are you ready for the dubadub experience ?

JOE YORKE :

Chanteur anglais à la voix falsetto renversante, producteur de talent établi à Bristol, Joe Yorke apporte une sacré fraicheur sur la scène reggae actuelle. Sa musique repose sur de solides bases roots, rocksteady et dub mais ses influences se trouvent aussi bien dans la soul, la folk, le dub techno que dans la musique expérimentale. Avec son timbre de voix remarquable en carte de visite, son label Rhythm Steady, une poignée de sorties dont quelques pépites enregistrées pour The Co-Operators et plusieurs singles produits en collaboration avec Stand High Patrol, Il compte parmi les artistes UK les plus prometteurs de sa génération.

STAND HIGH PATROL (Pupajim / Rootystep / Merry / Mac Gyver) :

Plus de Vingt ans d’activité, un statut de pilier de la scène dub indiscutable et une folle envie de faire trembler les murs à coups de classiques et de nouveautés : Rootystep, Mac Gyver, Pupajim et Merry déboulent à la Luciole avec leur concept de soirées « Dubadub Experience » ! De quoi ravir les amateurs de dubadub et de soirées soundsystem !

ROOTS ATAO (Goldie Locks) :

Compagnon de route de Stand High Patrol avec qui il gère le soundsystem, Goldie Locks de Roots Atao compte de nombreuses pépites dans ses boxs. Collectionneur averti de roots, rocksteady, reggae digital et dub, il démontre à chaque fois que l’occasion se présente qu’il a tous les arguments pour animer la danse et faire vibrer les foules.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par LA LUCIOLE