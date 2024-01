Concert de Annabella Hawk 171 Rue de Bretagne Alençon, jeudi 22 février 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:00:00

fin : 2024-02-22

Annabella Hawk est une artiste Caennaise qui propose une Future Soul résolument hybride : une culture du sample, une voix Soul, un flow Hip Hop avec des accents électroniques. Comme un livre ouvert, elle déploie un univers empli de questionnements sur le monde et celles et ceux qui croisent son chemin, dans des textes à la plume sincère.

Après avoir sorti plusieurs titres en auto-production puis un 1er E.P intitulé “HUNT”, distribué par PIAS Belgique avec le label Lilie’s creatures, Annabella vient de sortir le single “Burning”, qui surf sur un style explosif, trap/rock,soit une autre facette de sa personnalité. Après avoir terminé sa tournée régionale des festivals tels que Les Papillons de Nuit, Beauregard ou encore l’Armada de Rouen, elle est aujourd’hui sur la réalisation de plusieurs singles et d’un nouvel EP.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par LA LUCIOLE