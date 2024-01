Concert de Cyber Solis 171 Rue de Bretagne Alençon, jeudi 1 février 2024.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 19:00:00

fin : 2024-02-01

Dans le cadre de la tournée Aérolab de TFT Label

Cyber Solis est un trio caennais constitué de Kiper Sonus (compositeur d’Annabella Hawk et Dj), Martin Dixon (The Goaties) et Ben Silver (Big Sister).

Leur musique est un mélange hybride où l’électronique est au service du Rock’n Roll. Un soir dans un salon Tarantinesque où le jukebox passerait du Supertramp, Pond, Viagra boys ou encore Prodigy dans une ambiance Dandy et dansante.

Garez la cadillac, lacez vos derby ça va swinguer !

Dans le cadre de la tournée Aérolab de TFT Label

Cyber Solis est un trio caennais constitué de Kiper Sonus (compositeur d’Annabella Hawk et Dj), Martin Dixon (The Goaties) et Ben Silver (Big Sister).

Leur musique est un mélange hybride où l’électronique est au service du Rock’n Roll. Un soir dans un salon Tarantinesque où le jukebox passerait du Supertramp, Pond, Viagra boys ou encore Prodigy dans une ambiance Dandy et dansante.

Garez la cadillac, lacez vos derby ça va swinguer !

.

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-05 par LA LUCIOLE