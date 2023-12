Concert de Robert Finley 171 Rue de Bretagne Alençon, 31 janvier 2024, Alençon.

Alençon Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 20:30:00

fin : 2024-01-31

Robert Finley revient avec Black Bayou, son troisième album studio pour Easy Eye Sound, où le chanteur de 69 ans déborde d’assurance et d’une voix qui a vieilli comme un Crowne Royal Deluxe raffiné. Sur ce nouvel album, Dan Auerbach est de retour en tant que producteur, accompagné du membre des Black Keys, Patrick Carney, et de L. Garrett Dutton, Jr. (G-Love Special Sauce) à la batterie, ainsi que des contributions des musiciens d’exception Eric Deaton et Kenny Brown, ainsi que la participation de la fille et de la petite-fille de Finley au chant. Ensemble, ils créent une exploration sonore de blues menaçant, de soul marécageuse et de funk cru, qui met en valeur Finley en tant que l’un des derniers véritables bluesmen.

Black Bayou présente des récits de voyages, d’amants dans chaque port et d’histoires d’enfance des marais de Louisiane, y compris un récit autobiographique terrifiant sur le fait d’être utilisé comme appât pour alligators quand il était enfant – le tout improvisé avec l’enregistrement en cours, chanté dans la voix forte et marquée de Robert, qui gronde et s’envole dans son falsetto signature. Une voix qui a permis à Robert de percer au-delà du bruit et de surmonter des années de difficultés et de chagrins. Un homme qui a perdu la vue et est devenu une star montante dans la soixantaine..

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par LA LUCIOLE