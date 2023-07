Concert de Bertrand Belin 171 rue de Bretagne Alençon, 8 décembre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Bertrand Belin revient avec un 7 ième album qui se présente comme un antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes. De la liberté, il y en a toujours eu depuis le premier album éponyme de Bertrand Belin, en 2005. Mais elle irradie ici comme dépourvue de filtres, ignorant les coquetteries et le brouillard actuel.

En résulte un album tout en contrastes, aussi bien sonores que sémantiques. Les boîtes à rythmes nous saisissent, la guitare se fait plus discrète tandis qu’un Mellotron, avec son souffle et ses défauts, se distingue parmi les autres claviers. D’où le vent et le cuivré. Un son instantanément familier. Et une appréhension libre du classicisme. La pulsation remplit tout. Comme un groove insidieux qui « va directement aux muscles », qui va prendre toute son ampleur sur scène. Tambour Vision appelle à la danse..

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . .

171 rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Bertrand Belin is back with his 7th album, an ideal antidote to our anxieties and solitudes, a hybrid blend of French-language pop that encourages intoxication of the senses and struggles. A remedy for today?s banality, because it refuses all constraints. There has always been freedom since Bertrand Belin?s eponymous debut album in 2005. But here, it radiates as if unfiltered, ignoring today’s coquetries and fog.

The result is an album full of contrasts, both sonic and semantic. The drum machines grab us, the guitar becomes more discreet, while a Mellotron, with its breath and its flaws, stands out among the other keyboards. Hence the wind and brassiness. An instantly familiar sound. And a free apprehension of classicism. Pulsation fills everything. Like an insidious groove that « goes straight to the muscles », which will take on its full scope on stage. Tambour Vision is a call to dance.

Bertrand Belin vuelve con su 7º álbum, un antídoto ideal contra nuestras angustias y soledades, una mezcla híbrida de pop francófono que incita a la embriaguez de los sentidos y a la lucha. Un remedio contra la banalidad actual, porque rechaza todas las ataduras. Siempre ha habido libertad, desde el álbum de debut homónimo de Bertrand Belin en 2005. Pero aquí irradia como sin filtrar, intocada por las coqueterías y la niebla de hoy.

El resultado es un álbum de contrastes, tanto sonoros como semánticos. Las cajas de ritmo nos atrapan, la guitarra se vuelve más discreta, mientras que un Mellotron, con su aliento y sus defectos, destaca entre los demás teclados. De ahí el viento y los metales. Un sonido instantáneamente familiar. Y una aprehensión libre del clasicismo. El pulso lo llena todo. Como un groove insidioso que « va directo a los músculos », que cobrará toda su dimensión en el escenario. Tambour Vision es una llamada a la danza.

Bertrand Belin kehrt mit seinem siebten Album zurück, das sich als ideales Gegenmittel gegen unsere Ängste und Einsamkeiten präsentiert, eine hybride Mischung aus französischsprachigem Pop, die zum Rausch der Sinne und des Kampfes anregt. Ein Heilmittel für die heutige Banalität, da es sich allen Zwängen verweigert. Seit dem gleichnamigen Debütalbum von Bertrand Belin aus dem Jahr 2005 gibt es immer Freiheit. Aber hier strahlt sie wie ungefiltert, ohne die Koketterie und den Nebel der Gegenwart zu ignorieren.

Das Ergebnis ist ein Album voller Kontraste, sowohl klanglich als auch semantisch. Die Drum Machines packen uns, die Gitarre ist diskreter, während ein Mellotron mit seinem Atem und seinen Fehlern unter den anderen Keyboards hervor sticht. Daher der Wind und das Kupfer. Ein sofort vertrauter Klang. Und ein freier Umgang mit dem Klassizismus. Der Puls füllt alles aus. Wie ein heimtückischer Groove, der « direkt in die Muskeln geht » und auf der Bühne seine volle Wirkung entfalten wird. Tambour Vision ruft zum Tanz auf.

