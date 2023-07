Concert de Shantel & Bucovina Club Orkestar + Aälma Dili 171 rue de Bretagne Alençon, 1 décembre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Shantel & Bucovina Club Orkestar

Shantel est le premier à avoir injecté un son cosmopolite dans la culture pop locale. Dans son cas, la migration peut être entendue et dansée. Il joue des trésors musicaux du sud-est l’Europe, du Moyen-Orient ou de la Méditerranée dans un contexte nouveau, permettant d’expérimenter intuitivement la culture dont il est issue. Sa méthode est l’échantillonnage culturel : prendre les choses hors de leur contexte et de les mettre dans un nouveau.

Aälma Dili

Créé en 2012. Affilié au groupe Bratsch, associé à des groupes comme Soviet Suprem, ou encore Shantel i Bucovina Club, Aälma dili se positionne en héritier, en passeurs de ces musiques traditionnelles qu’ils mêlent avec audace et finesse à des influences Western et parfois rock n roll dans l’attitude..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . .

171 rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



Shantel & Bucovina Club Orkestar

Shantel was the first to inject a cosmopolitan sound into local pop culture. In his case, migration can be heard and danced. He plays musical treasures from southeastern Europe, the Middle East and the Mediterranean in a new context, allowing us to intuitively experience the culture from which he comes. His method is cultural sampling: taking things out of context and putting them into a new one.

Aälma Dili

Founded in 2012. Affiliated with the group Bratsch, and associated with groups such as Soviet Suprem and Shantel i Bucovina Club, Aälma dili are the heirs and transmitters of traditional music, which they blend with audacity and finesse, with Western influences and sometimes rock n roll attitude.

Shantel & Bucovina Club Orkestar

Shantel fue la primera en inyectar un sonido cosmopolita a la cultura pop local. En su caso, la migración se escucha y se baila. Interpreta tesoros musicales del sudeste de Europa, Oriente Próximo y el Mediterráneo en un nuevo contexto, permitiéndonos experimentar intuitivamente la cultura de la que procede. Su método es el muestreo cultural: sacar las cosas de su contexto y ponerlas en uno nuevo.

Aälma Dili

Fundada en 2012. Afiliados al grupo Bratsch, y asociados a grupos como Soviet Suprem y Shantel i Bucovina Club, Aälma Dili se consideran herederos y transmisores de la música tradicional, que mezclan con audacia y delicadeza, con influencias occidentales y, a veces, con una actitud rock’n’roll.

Shantel & Bucovina Club Orkestar

Shantel ist der erste, der einen kosmopolitischen Sound in die lokale Popkultur injiziert hat. In seinem Fall kann Migration gehört und getanzt werden. Er spielt musikalische Schätze aus Südosteuropa, dem Nahen Osten oder dem Mittelmeerraum in einem neuen Kontext, der es ermöglicht, die Kultur, aus der er stammt, intuitiv zu erleben. Seine Methode ist Cultural Sampling: Dinge aus ihrem Kontext zu nehmen und sie in einen neuen zu setzen.

Aälma Dili

Gegründet im Jahr 2012. Aälma Dili, die der Gruppe Bratsch angehören und mit Gruppen wie Soviet Suprem oder Shantel i Bucovina Club in Verbindung gebracht werden, positionieren sich als Erben und Vermittler dieser traditionellen Musik, die sie mit Kühnheit und Finesse mit Western-Einflüssen und manchmal Rock n Roll in der Haltung vermischen.

