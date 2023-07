Concert de Médine 171 rue de Bretagne Alençon, 21 octobre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis près de 20 ans. La constance de ses combats, tous menés de front, ont démontré son intégrité artistique, faisant fi des polémiques futiles.

Utilisant à la perfection l’art du storytelling, le havrais nous plonge dans des textes puissamment imagés offrant à l’auditeur des titres bouleversants comme la remarquable série des “Enfant du Destin”.

Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

171 rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie



A tireless narrator, depicting the excesses of our society and its contradictions, Médine handles the language of Molière like no one else, alternating humor and gravity with finesse for almost 20 years. The constancy of his battles, all fought at the same time, has demonstrated his artistic integrity, ignoring futile polemics.

Using the art of storytelling to perfection, the man from Le Havre immerses us in powerfully imagined texts, offering the listener deeply moving tracks such as the remarkable ?Enfant du Destin? series.

Having penned some of the finest lyrics in French rap, Médine never ceases to renew and challenge himself, never ceasing to surprise us, as he is so comfortable in the art of the counterpoint.

Narrador incansable, retratando los excesos de nuestra sociedad y sus contradicciones, Médine maneja como nadie el lenguaje de Molière, alternando humor y gravedad con finura desde hace casi 20 años. La constancia de sus batallas, libradas todas al mismo tiempo, ha demostrado su integridad artística, ignorando las polémicas inútiles.

Utilizando a la perfección el arte de contar historias, el hombre de Le Havre nos sumerge en letras poderosamente imaginadas, ofreciendo al oyente temas profundamente conmovedores como la notable serie « Enfant du Destin ».

Autor de algunas de las mejores letras del rap francés, Médine no cesa de renovarse y desafiarse a sí mismo, sin dejar nunca de sorprendernos, ya que se siente muy cómodo con el arte del contrapunto.

Als unermüdlicher Erzähler, der die Auswüchse unserer Gesellschaft und ihre Widersprüche schildert, beherrscht Médine die Sprache Molières wie kein anderer und wechselt seit fast 20 Jahren feinfühlig zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Die Beständigkeit seiner Kämpfe, die er alle gleichzeitig austrägt, hat seine künstlerische Integrität bewiesen, die sich nicht um sinnlose Polemiken schert.

Durch die perfekte Anwendung der Kunst des Storytelling taucht der Mann aus Le Havre in bildgewaltige Texte ein, die dem Hörer erschütternde Titel wie die bemerkenswerte Serie « Enfant du Destin » (Kind des Schicksals) bieten.

Médine, der einige der schönsten Texte des französischen Rap geschrieben hat, hört nicht auf, sich zu erneuern und sich selbst in Frage zu stellen, um uns immer wieder zu überraschen, da er sich in der Kunst des Gegenangriffs so wohl fühlt.

Mise à jour le 2023-06-26 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme